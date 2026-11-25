(...) La Champions è un'altra storia rispetto al campionato dove i giallorossi hanno trovato la loro zona di comfort, capaci di rifilare tre gol di media a qualsiasi squadra incontrino. A dir la verità anche in Europa ci hanno provato ma essere dominanti per un'ora con Real Madrid e Manchester United non è bastato. Figuriamoci se potrà essere sufficiente con il Psg. Questa sera serve un'impresa perché le belle prestazioni e i complimenti non servono più. I quattro punti in classifica relegano i giallorossi ai margini della zona playoff e perdere obbligherebbe poi a giocare senza rete protettiva le ultime tre gare con Sporting, Lilla e Aek Atene che restano da vincere ma con la serenità di chi si approccia a questi impegni senza avere l'acqua alla gola. Gasp appare tranquillo. Queste partite lo galvanizzano, lo divertono, aldilà delle inevitabili difficoltà alle quali andrà incontro. Si trova a suo agio, pronto a ballare con le stelle: «Questa è la Champions, la competizione più importante al mondo. Puoi fare grandi prestazioni ma poi ci sono gli episodi e i migliori giocatori in circolazione che possono cambiare le partite, come a noi è accaduto con il Real e a Manchester. Dobbiamo però pensare a fare quel tipo di prestazione che ti aiuta a crescere e che poi ti r-trovi in campionato. Sul Psg c'è poco da dire, ora è la squadra più forte del mondo. Al di là delle soluzioni tattiche sarà importante la personalità e la capacità di contrastare il loro gioco e la qua-lità del nostro. Vanno affrontati al meglio possibile ma abbiamo le qualità per reggere il confronto». (...) I complimenti ricevuti da Luis Enrique («Gasp è un innovatore e la Roma una squadra che non ha paura») lo lusingano: «Lui è straordinario, veder giocare il Psg è fantastico perché lo fanno come squadra. Nel calcio è un elemento fondamentale. È riuscito a portare questa mentalità in un ambiente che era fatto solo di individualità. I suoi apprezzamenti nei miei confronti? Lo ri-grazio anche se devo dire che mi è stato riconosciuto da quando ho iniziato a giocare in Europa». (...)

(Il Messaggero)