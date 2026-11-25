Sette stagioni al Psg, da prima stella del club dell'emiro del Qatar. E poi tre alla Roma, sfortunate per via di un problema fisico. Ma Javier Pastore si porta entrambe le squadre nel cuore: "È stato un sogno pure portare la maglia della Roma, nonostante il mio infortunio all'anca".E un bel duello tra Lucho e Gasp. "Entrambi entrano nella testa dei giocatori. Non sono solo bravi tatticamente e nel preparare le partite, ma anche nella gestione della squadra". (...)

Dybala dice di rispettare ma di non aver paura del Psg: ha ragione?

"Qualsiasi giocatore a quei livelli non teme l'avversario. Si tratta di campioni preparati per questo tipo di partite. Dybala è uno spettacolo per il suo calcio, pericoloso in qualsiasi zona. Malen quest'anno è superiore a tutti gli altri attaccanti. E c'è Soulé, differente, tecnico, di classe per i dribbling e i gol".

Quindi la Roma deve affidarsi a Malen e Dybala?

"Con un Malen così in forma qualsiasi palla in area è quasi sempre gol ed è difficile fermarlo".Per lei meglio Parigi o Roma?"Roma è bellissima con gente splendida dove ho vissuto tre anni incredibili. Ci verrò di più da gennaio. Sono più spesso a Parigi perché mi ci sono sposato, vi sono nati i miei figli. Ma alla fine, il cibo italiano me lo porterei ovunque".

(...)

(gasport)