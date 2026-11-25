Quello sguardo bambino non lo abbandona mai. Nemmeno ora che ha 33 anni, è diventato papà e si riscopre veterano tra Mora e Soulé. Se qualcuno aveva dei dubbi sul suo impiego questa sera, Gasperini li spazza via alla vigilia portandoselo vicino a lui in conferenza stampa. Del resto si gioca al Parco dei Principi e al suo principe in campo Gian Piero non ci rinuncia. Nemmeno ora che non è al massimo - e a Parma si è visto - reduce com'è da uno stop di un mese per un problema al polpaccio. Cambiano gli allenatori, ma da Mourinho a Ranieri, passando per De Rossi, Juric e arrivando fino a Gasp, il ritornello è sempre quello: c'è una Roma con Paulo e una senza. (...) È come se Paulo a Trigoria fosse per tutti una coperta di Linus alla quale aggrapparsi nelle notti più difficili. E cosa c'è di più complicato che affrontare i marziani del Psg? Serve la sfrontatezza, la forza, l'esperienza e la classe di chi queste partite le ha già giocate. La Joya non si tira indietro: «Probabil-mente affrontiamo la squadra migliore d'Europa al momento, giocano mille all'ora e alla prima occasione ti puniscono. Tuttavia non dobbiamo avere paura di nessuno. Mi fido della Roma» (...) Gare che gli serviranno per dimostrare ai Friedkin di poter garantire ancora tanto alla Roma: «Ho già detto che vorrei chiudere la carriera in Italia. Per me sarebbe molto bello farlo a Roma. Sono arrivato a 18 anni, non mi vedo da altre parti, però il calcio cambia velocemente, Mi godo un anno di contratto qui, quello che sta facendo la squadra e poi vedremo». (...)

(Il Messaggero)