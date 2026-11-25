Lunedì sera il ds Marco Di Vaio era a Monza davanti al 3-0 della squadra di Ivan Juric alla Fiorentina: qualcosa bolle. Il focus è fissato a centrocampo e non è detto che il Bologna non abbia riacceso i radar sul totem monzese Pessina, ma anche su Brescianini. Intanto, qualcosa bolle anche in... casa perché l'affare-sta diventando quasi un "countdown" verso gennaio. L'attaccante non è entrato un minuto nemmeno contro l'Udinese e nelle ultime 7 ha fatto 21'. Indizi di addio che si consumerà al 90% a gennaio. Un addio che potrebbe non avere un ... ricambio. Fra le squadre che hanno messo nel mirino l'ex giallorosso c'è anche il Venezia, avversaria venerdì in campionato. Davide Nicola cerca una punta, ammesso che Artem abbia idea di restare in Italia senza "ascoltare" le due sirene che arrivano dalla Liga. (...) Le prime chiacchierate fraper l'eventuale addio di Dovbyk sarebbero già state intavolate: Artem deve andare a giocare con continuità. (...)