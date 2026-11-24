"Sicuramente questa partita rappresenta tantissimo, abbiamo lavorato tanto per affrontare le migliori squadre al mondo. Dobbiamo capire qual è il nostro livello, sia personale che di squadra. Sono orgoglioso di giocare questa partita". Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSG, in programma domani alle 21:00 al Parco dei Principi, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Dybala si è poi soffermato sulla propria condizione fisica dopo il rientro in campionato: "La squadra sta molto bene, al di là che io giochi o meno, ha dimostrato di avere una forza unica. Io, dopo essere tornato a Parma, mi sento bene, con voglia di giocare e dare il mio contributo alla squadra, mettendomi a disposizione del mister e dei compagni".

Infine, un pensiero per Jannik Sinner, atteso da un intervento chirurgico dopo l'infortunio: "Ovviamente ho visto la notizia. Dispiace quando un giocatore ha un infortunio così e deve operarsi, perché è bello vederli in campo. Io ci sono passato, gli consiglio di godersi amici e famiglia nei primi giorni. Poi lui è un grande campione e tornerà più forte di prima".