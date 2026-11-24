Dybala: "Dobbiamo capire qual è il nostro livello, sono orgoglioso di giocare questa partita"Interviste AS Roma
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VIDEO - Siparietto tra Gasperini e Dybala. La Joya: "Chiudere la carriera a Roma? Lo spero". Il tecnico: "E quali altri squadre ci sono?"
Simpatico siparietto tra Gian Piero Gasperini e Paulo Dybala nella conferenza stampa alla vigilia di PSG-Roma. Alla Joya, infatti, è stato chiesto se gli piacerebbe chiudere la carriera a Roma. "Lo sp...
Gasperini: "In Champions bisogna essere bravi sugli episodi: con i grandi giocatori quando fai un errore paghi un prezzo alto"
Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSG, in programma domani alle 21:00 al Parco dei Principi, l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport p...
FOTO - Vigilia PSG-Roma, le immagini dei giallorossi in viaggio verso Parigi
La Roma è arrivata a Parigi in vista della sfida di Champions League contro il PSG, in programma domani alle 21:00 al Parco dei Principi. La squadra di Gian Piero Gasperini ha già raggiunto la capital...