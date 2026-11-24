Gasperini: "In Champions bisogna essere bravi sugli episodi: con i grandi giocatori quando fai un errore paghi un prezzo alto"Interviste AS Roma
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Dybala: "Dobbiamo capire qual è il nostro livello, sono orgoglioso di giocare questa partita"
Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSG, in programma domani alle 21:00 al Parco dei Principi, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sicurament...
FOTO - Vigilia PSG-Roma, le immagini dei giallorossi in viaggio verso Parigi
La Roma è arrivata a Parigi in vista della sfida di Champions League contro il PSG, in programma domani alle 21:00 al Parco dei Principi. La squadra di Gian Piero Gasperini ha già raggiunto la capital...
Verso PSG-Roma, le immagini dall'interno del Parco dei Principi (FOTO e VIDEO)
Tutto pronto al Parco dei Principi per la vigilia di PSG-Roma, sfida di Champions League in programma domani alle 21:00. In attesa della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Paulo Dybala, fissa...