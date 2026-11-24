Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSG, in programma domani alle 21:00 al Parco dei Principi, l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match: di seguito le sue dichiarazioni.

Sente il merito che le viene riconosciuto a livello internazionale? "Da quando ho cominciato a giocare le coppe europee mi è stato maggiormente riconosciuto. A livello di club la Champions è la competizione più importante al mondo. Quella partita con il PSG è stata un rammarico ma anche qualcosa di straordinario."

Chi ha visto le partite con Real e United diceva che era impossibile che la Roma avesse perso. I calci vanno gestiti in maniera migliore? “Questa è la Champions. Negli episodi bisogna essere bravissimi perché ci sono grandissimi giocatori e a volte non è sufficiente fare prestazioni importanti, anche se io ritengo sia la strada migliore. Quando fai un errore però puoi pagare un prezzo più alto."