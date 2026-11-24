Verso PSG-Roma, le immagini dall'interno del Parco dei Principi (FOTO e VIDEO)Coppe europee
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Instagram, Rensch: "Dopo aver lottato tanto per tornare, è dura dover affrontare un altro infortunio. Grazie Romanisti per il sostegno"
Momento sfortunato per Devyne Rensch, vittima di un nuovo infortunio. L'olandese, infatti, ha riportato una lesione di grado intermedio all'adduttore lungo di sinistra. E su Instagram ha condiviso un...
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Bologna-Roma, trasferta in bilico: l'Osservatorio vuole prima approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara
Giudizio sospeso per quanto riguarda la trasferta di Bologna del prossimo 4 dicembre. Con la determinazione pubblicata oggi, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato alle va...