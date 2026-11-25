Le lucine di Natale avvolgono tutta Parigi, mica solo il quartiere Boulogne-Billancourt e il suo Parco dei Principi. Sedicesimo arrondissement, in calendario stasera c'è l'attrazione numero uno di quel luna park che è la. Tutti pronti, di fronte la squadra più forte del mondo e non c'è trucco e non c'è inganno, neppure esagerazione: questo è ildi Luis Enrique, che in quattro partite del torneo ha segnato 20 reti, media di cinque ogni go minuti. Se la Roma è una macchina da gol in Italia, il Psg è un extraterrestre che fa un altro sport e ogni tanto incontra gli umani, così, per diletto. Ma Gian Piero Gasperini e i suoi stasera al luna park non vanno solo per ammirare, per divertirsi, per darsi di gomito del tipo «hai visto quello che fanno?». Vanno,e soci, perché nel calcio come nella vita confrontarsi con i migliori è sempre un'occasione: nella peggiore delle ipotesi, impari. (...) Lo sanno i giocatori che certo, partite come quella di oggi non vogliono mai saltarle. Prendi, ad esempio, che la Champions l'aspettava da quando l'ha lasciata con la Juventus. Oppure, che gioca contro la squadra della città in cui è cresciuto. Da ragazzino si affacciava dalla finestra e vedeva Saint-Denis, il Psg è la sua squadra del cuore e pure quella dove un giorno si immagina protagonista in campo: non schierarlo stasera, con gli amici e i parenti in tribuna, sarebbe fargli un torto enorme. Ma pure il france-se, come tutto lo spogliatoio, sa è che il campionato il terreno da arare per alimentare il sogno scudetto. (...) Fatte queste premesse, ae al direttore sportivoo è parso naturale trovarsi e poi ritrovarsi anche negli ultimi giorni sulla stessa lunghezza d'onda. E il racconto dei colloqui quotidiani di mercato e di prospettive tra i due — quelli citati da Gasp solo venerdì scorso —: in attesa delle direttive della proprietà sul mercato, è emersa una linea comune. Questa: se anche dai Friedkin dovesse arrivare l'input di cedere, i big della rosa non saranno toccati. Koné resta. Svilar resta. Ndicka resta. Wesley (e sì che il Manchester United ha già bussato) resta. Soulé, che pure era cedibile in estate, non si muove. (...)