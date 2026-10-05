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Gasperini abbina i vini ai suoi giocatori: "Potenza? Koné, Cristante. Eleganza? Dybala" (VIDEO)

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di Paolo Rosi
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Nel corso dell'intervista esclusiva a Sky Sport, Gian Piero Gasperini è stato invitato a paragonare le caratteristiche dei giocatori della Roma alle qualità dei vini.
Partiamo da questo vino, "Le More", con una potenza simile al Barbera: a quale giocatore della Roma lo assocerebbe?
"Io sono per i reparti, sai che non faccio sempre i nomi dei singoli. Direi un bel centrocampo, perché il centrocampo è una parte importante della squadra. Cristante, Koné, Pisilli, De Roon".
Luna di Maggio invece è un vino giovane e vivace.
"Un vino giovane e vivace lo metterei sulle fasce, quindi Wesley, Lulli, Molina e Rensch".
C'è l'Arvelet, per la profondità che lo accomuna a questo tipo di uva. A chi potremmo aver pensato?
"Questo può essere anche l'attacco, perché è un attacco importante. Malen, Dybala".
Poi c'è il Notturno, un'eleganza che lo accomuna...
"Questo deve essere solido, deve essere forte, un bel reparto di difesa, compatto".
Noi avevamo pensato a Dybala, per l'eleganza.
"Ah sì? Vabbè, sposterò Dybala in difesa".
(sport.sky.it)
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