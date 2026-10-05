Golden Boy 2026, c'è anche Mora tra i 25 finalisti

C'è anche Rodrigo Mora della Roma tra i 25 finalisti dell'edizione del 2026 del Golden Boy. L'attaccante giallorosso si è guadagnato la possibilità di una wild-card che gli ha permesso di entrare nella fase finale del trofeo.

Insieme a lui ci sono, nei cinque che hanno preso appunto la card, Mastantuono della Fiorentina, Gadou del Borussia Dortmund, Kostoulas del Brighton e Espart del Barcellona.