News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Golden Boy 2026, c'è anche Mora tra i 25 finalisti

Altre
di R.P.
mora 2
Aggiungi come fonte preferita su Google
C'è anche Rodrigo Mora della Roma tra i  25 finalisti dell'edizione del 2026 del Golden Boy. L'attaccante giallorosso si è guadagnato la possibilità di una wild-card che gli ha permesso di entrare nella fase finale del trofeo. 
Insieme a lui ci sono, nei cinque che hanno preso appunto la card, Mastantuono della Fiorentina, Gadou del Borussia Dortmund, Kostoulas del Brighton e Espart del Barcellona. 

APPENA ARRIVATO

malago

Coni e Figc tra tensioni e sorprese: domani è il giorno del giudizio. La Serie A: "Pieno supporto a Malagò". Buonfiglio chiama per un accordo

Domani alle 13 la Giunta del Coni si riunirà per votare la proposta di commissariamento della Figc, su cui dovrà esprimersi un'ora più tardi il Consiglio nazionale. La questione è nota ormai da mesi e...

c325a05374dc91a53bc00b520d0494c9-80609-oooz0000

Udinese, operazione alla caviglia destra per Gueye: 3 mesi di stop e niente Roma (COMUNICATO)

"Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra.  L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di...

101158169-edc96f32-9482-4e49-8350-adf2f675860e

Tegola Milan, chiuso il 2026 di Saelemaekers, si opera alla caviglia: a rischio la sfida contro la Roma del 9 gennaio

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Milan ha annunciato degli ulteriori controlli alla caviglia di Saelemaekers: "AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è...

under 21 italia svezia pisilli 1

Qualificazioni Europei U21, Italia-Polonia: Pisilli titolare

Sono ufficiali le formazioni di Italia-Polonia Under 21, sfida decisiva per il primo posto nel girone di qualificazione agli Europei 2027. Allo stadio Adriatico di Pescara gli Azzurrini devono vincere...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Voglio che i Friedkin siano più vicini alla squadra e ai tifosi. Mourinho è speciale. Koné? Non c'erano i tempi tecnici per farlo partire"

Friedkin Galantic

Roma, ecco cosa manca per l'Under 23: dallo stadio agli investimenti

Spalletti

Spalletti: "Totti? Ho litigato più con le persone che gli stavano intorno. A Roma l'amore è soffocante"

galantic

La Next Gen

big massimo ascolto

ASSOGNA: "La situazione di Cristante è più complicata di quanto ci si aspettasse" - CASANO: "Mi auguro che la Roma guardi ad altri calciatori rispetto all'estate"

Endrick

Endrick apre ai giallorossi ma è duello con il Milan

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Loading