Golden Boy 2026, c'è anche Mora tra i 25 finalisti

Domani alle 13 la Giunta del Coni si riunirà per votare la proposta di commissariamento della Figc, su cui dovrà esprimersi un'ora più tardi il Consiglio nazionale. La questione è nota ormai da mesi e...
"Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di...
Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Milan ha annunciato degli ulteriori controlli alla caviglia di Saelemaekers: "AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è...
Sono ufficiali le formazioni di Italia-Polonia Under 21, sfida decisiva per il primo posto nel girone di qualificazione agli Europei 2027. Allo stadio Adriatico di Pescara gli Azzurrini devono vincere...
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