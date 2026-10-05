Qualificazioni Europei U21, Italia-Polonia: Pisilli titolare

Domani alle 13 la Giunta del Coni si riunirà per votare la proposta di commissariamento della Figc, su cui dovrà esprimersi un'ora più tardi il Consiglio nazionale. La questione è nota ormai da mesi e...
"Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di...
C'è anche Rodrigo Mora della Roma tra i 25 finalisti dell'edizione del 2026 del Golden Boy. L'attaccante giallorosso si è guadagnato la possibilità di una wild-card che gli ha permesso di entrare nel...
Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Milan ha annunciato degli ulteriori controlli alla caviglia di Saelemaekers: "AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è...
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