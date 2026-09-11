Calciomercato Roma: spunta l'ipotesi Che Adams

Finisce con un risultato sorprendente la partita tra Atalanta e Cagliari valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoblu riescono a vincere e conquistare i 3 punti grazie alla rete bellissima di...
Il centrocampista olandese Marten De Roon è ritornato alla corte di Gian Piero Gasperini nell'ultima sessione di calciomercato, lasciando l'Atalanta dopo 11 stagioni vissute da protagonista a Bergamo,...
Fatta per il trasferimento di Salah-Eddine al Panathinaikos. Dopo tante offerte ricevute durante la sessione di calciomercato estiva, tutte rifiutate dal calciatore, il club greco ha chiuso la trattat...
Pari allo stadio Olimpico nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. Lazio e Milan si dividono la posta in palio al termine di un match acceso terminato con il punteggio di 2 a 2. I biancocelesti par...
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