Calciomercato Roma: spunta l'ipotesi Che Adams

Secondo le informazioni riportate dal sito, la Roma starebbe valutando l'ipotesi Che Adams, attaccante del Torino con un contratto in scadenza alla fine di questa stagione.

I colloqui per il rinnovo dovrebbero riiniziare nelle prossime settimane, ma non è detto vadano a buon fine. Il giocatore sarebbe attratto dalla possibilità giallorossa. Su di lui ci sarebbero anche gli interessi di Cagliari e Venezia.

(transferfeed.com)