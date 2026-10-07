News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Quelle soste indigeste: un trend da invertire

La penna degli Altri
di FedericoL
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Non solo l’obbligo di dover stare due settimane (o tre, come in questo caso) senza la Roma: le soste per le nazionali, negli ultimi due anni, hanno giovato assai poco ai giallorossi. Tra il 2024-25 e il 2025-26, infatti, il campionato si è fermato otto volte: alla ripresa dopo lo stop, la Roma è riuscita a vincere soltanto in due circostanze. (...)  Partiamo dal settembre 2024: la Roma di De Rossi, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate, torna in campo il 15 settembre a Marassi dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Finisce 1-1, con i giallorossi ripresi al 96’ da De Winter: due giorni più tardi, DDR viene esonerato a sorpresa e sostituito con Ivan Juric. (...) Arriva Ranieri, proprio mentre il campionato è fermo: alla ripresa, il 24 novembre 2024, c’è il Napoli al San Paolo: perdiamo 1-0, ma di lì a poco parte la rimonta. Arrivano 13 risultati utili consecutivi, la pausa e al rientro la vittoria per 1-0 a Lecce.L’anno scorso il primo ko di Gasperini sulla panchina della Roma è arrivato proprio dopo la sosta: il 15 settembre, all’Olimpico contro il Torino (0-1). Dopo tre vittorie di fila, arriva la pausa di ottobre: si torna in campo il 18, di nuovo contro l’Inter, di nuovo all’Olimpico; arriva un’altra sconfitta per 1-0, nonostante una buonissima prestazione dei giallorossi. Cambia invece il copione al rientro dopo la sosta di novembre: Soulé, Ferguson e Wesley firmano il 3-1 in trasferta contro la Cremonese (...)
(Il Romanista)

APPENA ARRIVATO

sarri

Sarri sull’addio di De Roon: “Con me non ha mai parlato"

L’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista al quotidiano in cui ha affrontato diversi temi. Tra questi, anche le partenze che ha affrontato il club nell’ultima sessione di m...

virgil-van-dijk_1274539Photogallery

Van Dijk raggiunge le 100 presenze con l'Olanda. Il messaggio di De Roon: "Leggenda"

Nella serata di domenica Virgil Van Dijk ha raggiunto le 100 presenze con la nazionale olandese. Un traguardo importantissimo, che il difensore del Liverpool ha festeggiato nel match contro la Serbia....

veretout fiorentina roma

Veretout: "Con Gasp mi sarei divertito, Roma è nel cuore"

RETE SPORT - Jordan Veretout torna a parlare della sua esperienza in giallorosso e lo fa ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi vissuti nella Capitale. Dalla vittoria della Conference Leag...

Screenshot 2026-10-07 091223

Instagram, Castro celebra Messi: "Grazie per tutto quello che ci hai dato". Molina: "È stato un piacere condividere con te tanti momenti meravigliosi"

Nella notte Lionel Messi ha dato l'addio alla nazionale argentina. Un momento toccante, condiviso anche da Santiago Castro,  rimasto in tribuna con Soulé. Su Instagram è arrivato il messaggio del 9 de...

NOTIZIE POPOLARI
pietro-leonardi-chi-e-il-dirigente-sportivo-intervistato-stasera-a-presadiretta

Dal flop Coric all'affare Malen: il ritorno dell'uomo di Leonardi

foti getty

Foti, maxi squalifica in Eccellenza: quattro mesi per minacce all'arbitro

image00003

Cristante: "Spero di recuperare il prima possibile, ma è difficile. Vogliamo arrivare il più in alto possibile" (VIDEO)

roma venezia stadio olimpico

Stadio Olimpico verso il restyling, investimento da 150 milioni n vista di Euro 2032: oltre 70mila posti, lavori dal 2027 al 2030

Gasperini 1

Gasperini: "Il segreto della Roma è lavorare bene. Dybala? Ho pensato che un campione come lui doveva rimanere. Ma è stata una sua scelta"

malago

Figc, Malagò è il nuovo commissario: la giunta del Coni ha votato all'unanimità (COMUNICATO)

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading