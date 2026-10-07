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Instagram, Castro celebra Messi: "Grazie per tutto quello che ci hai dato". Molina: "È stato un piacere condividere con te tanti momenti meravigliosi"

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di FedericoL
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Nella notte Lionel Messi ha dato l'addio alla nazionale argentina. Un momento toccante, condiviso anche da Santiago Castro,  rimasto in tribuna con Soulé. Su Instagram è arrivato il messaggio del 9 della Roma, accompagnato da un video con la Pulce: "Grazie per ogni momento che ci hai dato con questa maglia, grazie per aver portato i colori dell'Argentina al massimo livello, grazie per non aver mai lasciato questo paese e per aver messo te stesso in prima fila tra milioni di persone che ci rappresentano ovunque siano, grazie per avermi fatto innamorare del calcio e della squadra nazionale, grazie per ESSERE ARGENTINO!!".
Toccante anche il messaggio di Nehuel Molina: "Grazie infinite, Capitano; ti meriti tutto questo e molto di più. Grazie per tutto ciò che hai dato a noi argentini: è stato un piacere condividere con te tanti momenti meravigliosi."

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