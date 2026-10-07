Instagram, Castro celebra Messi: "Grazie per tutto quello che ci hai dato". Molina: "È stato un piacere condividere con te tanti momenti meravigliosi"

Nella notte Lionel Messi ha dato l'addio alla nazionale argentina. Un momento toccante, condiviso anche da Santiago Castro, rimasto in tribuna con Soulé. Su Instagram è arrivato il messaggio del 9 della Roma, accompagnato da un video con la Pulce: "Grazie per ogni momento che ci hai dato con questa maglia, grazie per aver portato i colori dell'Argentina al massimo livello, grazie per non aver mai lasciato questo paese e per aver messo te stesso in prima fila tra milioni di persone che ci rappresentano ovunque siano, grazie per avermi fatto innamorare del calcio e della squadra nazionale, grazie per ESSERE ARGENTINO!!".

Toccante anche il messaggio di Nehuel Molina: "Grazie infinite, Capitano; ti meriti tutto questo e molto di più. Grazie per tutto ciò che hai dato a noi argentini: è stato un piacere condividere con te tanti momenti meravigliosi."