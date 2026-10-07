News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Dal flop Coric all'affare Malen: il ritorno dell'uomo di Leonardi

La penna degli Altri
di FedericoL
pietro-leonardi-chi-e-il-dirigente-sportivo-intervistato-stasera-a-presadiretta
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il "bidone" a peso d'oro, la causa, l'uscita di scena. E ora il ritorno a Trigoria dalla porta principale. Già, perché con la Roma di Gasperini non è tornata solo la Champions, ma anche l'agente e intermediario Giuseppe Cionci, detto Peppe, storico collaboratore dell'ex governatore Nicola Zingaretti, con il pallino del calcio. Era sparito dai radar nel 2018, dopo aver portato Ante Coric, il talentino croato che doveva diventare il nuovo Luka Modric e che invece si rivelò un flop. Un acquisto finito al centro di una causa ancora aperta con la Roma. Il paradosso è che proprio mentre quella partita giudiziaria è ancora in corso, l'intermediario è tornato a lavorare con il club giallorosso. Cionci infatti è trai protagonisti dell'operazione che ha portato a Trigoria Koulierakis, acquistato dal Wolfsburg il 31 luglio per 16,5 milioni di euro. A gennaio, invece, aveva preso parte all'affare Malen: il suo nome figura tra gli intermediari incaricati dall'Aston Villa nell'operazione che ha portato alla Roma l'attaccante olandese, fortemente voluto da Gasperini. Due colpi, nel giro di pochi mesi, dopo un veto durato anni. A favorire il ritorno di Cionci, non è un mistero, sarebbe stato Pietro Leonardi, storico dirigente di Serie A radiato dall'ordinamento sportivo dopo il fallimento del Parma, con la «preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc». (...) «Un grande amico fuori dal calcio», è la definizione che Gasperini usa per Leonardi. Un'amicizia documentata anche da una fotografia che li ritrae insieme a cena nel maneggio di Monterotondo di proprietà dell'ex dirigente. (...) Se quello tra Leonardi e Gasperini sembra un rapporto saldo, lo è ancora di più con Cionci. Perché Leonardi e Cionci si conoscono da ancora prima. Le loro strade si incrociano nel calcio di Monterotondo, nei primi anni Novanta. Poi si ritrovano alla Lodigiani, diventata Atletico Roma. (...) Nel 2020, in un'informativa del-la Guardia di Finanza di Roma, Cion-ci viene indicato come rappresentante della Corner Sport Management, società «della quale fa parte anche Pietro Leonardi». La società, che ha preso parte all'operazione Koulierakis, è la stessa che portò a Roma Ante Coric. Ed è qui che il passato torna a incrociare il presente. Il croato era arrivato nel 2018 dalla Dinamo Zagabria con l'etichetta di nuovo Luka Modric. A Trigoria, però, ha giocato appena tre partite. La sua esperienza romana si è chiusa senza lasciare traccia, se non per l'esborso di oltre sei milioni di euro, mentre la partita economica tra la società giallorossa e la Corner Sport Management è finita davanti ai giudici. Nel gennaio 2024 il Tribunale di Roma ha revocato un primo decreto ingiuntivo da 216.550 euro ottenuto da Corner, dichiarando nullo il contratto di rappresentanza e ordinando alla società di restituire 800mila euro già incassati dalla Roma. Corner ha impugnato la decisione e la Corte d'Appello ne ha sospeso l'efficacia esecutiva. L'udienza finale è fissata per il 13 novembre. (...) Poi, con l'arrivo di Gasperini, qualcosa è cambiato. Prima Malen, poi Koulierakis. E Cionci è tornato in pista, nonostante la causa pendente. (...)
(La Repubblica)

APPENA ARRIVATO

dybaladrugi

Dybala, lo stato dell'arte. Tifosi, club e città: Roma è casa sua

Un sorriso enorme, un abbraccio spontaneo, quasi come tra due vecchi amici. E invece Paulo Dybala e Drugi, al secolo Lorenzo Verrecchia, si sono incontrati per la prima volta ieri mattina. A unirli, p...

nico paz 1

Kean, cresce l'ottimismo. Domani rientra anche Paz

Moise Kean spera. L'attaccante azzurro è rientrato in anticipo dalla Nazionale, saltando l'ultimo appuntamento con la Turchia, per un affaticamento muscolare ma in casa Como cresce la fiducia di averl...

rafa benitez

Benitez: «Fabregas o Gasperini. Chi vince è l'and-Chivu»

P rendete un allenatore spagnolo, non uno a caso. Cesc Fabregas, e poi prendete pure uno italiano, non certo dal mucchio però, Giampiero GasperinL Sistemateli uno di fronte all'altro, dinnanzi alle lo...

Gasperini

Gasp vs Gasp

Dopo tre giorni di riposo, i cancelli di Trigoria si sono riaperti ieri pomeriggio e la Roma ha cominciato così a preparare la sfida al Como, che domenica segnerà la ripresa del campionato. In riva al...

NOTIZIE POPOLARI
foti getty

Foti, maxi squalifica in Eccellenza: quattro mesi per minacce all'arbitro

image00003

Cristante: "Spero di recuperare il prima possibile, ma è difficile. Vogliamo arrivare il più in alto possibile" (VIDEO)

roma venezia stadio olimpico

Stadio Olimpico verso il restyling, investimento da 150 milioni n vista di Euro 2032: oltre 70mila posti, lavori dal 2027 al 2030

Gasperini 1

Gasperini: "Il segreto della Roma è lavorare bene. Dybala? Ho pensato che un campione come lui doveva rimanere. Ma è stata una sua scelta"

Valverde

Real Madrid, Mourinho sorride: recupero lampo di Valverde. Anche Mbappé e Konaté ci saranno contro la Roma

22c83d7cf05f-gettyimages-2297218552

Manchester United-Roma: oggi parte la vendita dei biglietti. Tutte le info per l'acquisto

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading