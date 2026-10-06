Stadio Olimpico verso il restyling, investimento da 150 milioni n vista di Euro 2032: oltre 70mila posti, lavori dal 2027 al 2030

Lo Stadio Olimpico si prepara a cambiare volto in vista di Euro 2032. Il progetto di riqualificazione, definito da Sport e Salute insieme alla FIGC e alla struttura commissariale per gli interventi legati al torneo, prevede un investimento di circa 150 milioni di euro. L'impianto potrà superare i 70mila posti e sarà candidato a ospitare anche la finale dell'Europeo.

Gli interventi riguarderanno l'intero stadio, dalle aree esterne alle tribune, fino agli spazi interni e agli impianti tecnologici. Previsti nuovi maxischermi LED, aree hospitality e premium, spazi commerciali, un potenziamento dell'accessibilità e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I primi cantieri partiranno nell'estate 2027, con l'obiettivo di completare i lavori entro il 2030.

(ansa)