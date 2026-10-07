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150 milioni per l'Olimpico. Lo Stadio si rinnova, sarà un'arena di livello mondiale

La penna degli Altri
di FedericoL
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L' obiettivo è quello di arrivare ad Euro 2032 con una livrea d'autore, di quelle che ti rendono più bello ed elegante. Perché lo stadio Olimpico è già uno degli impianti top a livello europeo, ma ora vuole esserlo ancora di più. Ecco perché Sporte Salute ha ufficializzato il programma di lavori che renderà l'impianto del Foro Italico ancora più attraente di quanto non lo sia già. Di fatto, l'Olimpico si rifarà presto il look, con un progetto di riqualificazione di circa 150 milioni di curo volto a trasformarlo in una struttura altamente tecnologica e sostenibile. (...) Previsti lavori di rifacimento sull'intero impianto: aree esterne, cavea, tribune, spazi interni e sistema impiantistico. Con un'accortezza, però, la sicurezza di non avere lo sviluppo dei lavori come al Franchi di Firenze. Insomma, i lavori non saranno invasivi e impattanti, non ridurranno l'evenutale capienza dello stadio né comporteranno lo spostamento delle gare di Roma e Iazio.  (...) Ad oggi il numero massimo di spettatori in una partita è stato toccato in Roma-Fiorentina dello scorso 24 agosto, quando alla vittoria di Malen e compagni assistettero 67.597 persone. Insomma, ci sarà un incremento di circa il 6-7%, forse anche qualcosa in più. Probabile che per andare a recuperare posti vengano smontati i due maxischermi presenti nelle due Curve (Nord e Sud) e ricollocati altrove. Ma la serie di in-erventi sarà completa e riguarderà anche un significativo rafforzamento dell'accessibilità, gli spazi hospitality e premium, le aree corporate, food & beverage e le attività commerciali. Il tutto con la necessità di rendere lo stadio il più sostenibile possibile, grazie anche all'utilizzo di sofisticati sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. (...) I tempi I lavori inizieranno presumibilmente ad agosto del 2027, subito dopo la fine della stagione dei concerti. (...)
(gasport)

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