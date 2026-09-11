Instagram, Scala dopo la vittoria in Youth League: "Per aspera ad astra..buona la prima" (FOTO)

La Roma primavera ha vinto la prima partita di Youth League battendo il Fenerbahçe per 2-4 dopo aver ribaltato una gara che sembrava stregata. Infatti, i giallorossi dopo aver subito le prime due reti, sono rimasti in superiorità numerica a causa dell'espulsione del giocatore gialloblu Satik dopo un fallo su Di Nunzio e hanno danno vita ad una rimonta storica. Prima Paratici ad accorciare le distanze, poi Guaglione a pareggiare prima dei gol finali di Maccaroni e Gianmattei a sigillare la vittoria. Grande soddisfazione per l'allenatore Scala, che ha così commentato con un post su Instagram. "Per aspera ad astra..buona la prima".