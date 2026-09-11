Cristante loda Wesley: "Giocatore forte che sta facendo benissimo" (VIDEO)

Al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Fenerbahce, il capitano giallorosso e autore del gol del vantaggio, Bryan Cristante ha rilasciato una breve intervista all'emittente brasiliana TNT Sports Brazil in cui ha elogiato il suo compagno di squadra Wesley: "Giocatore forte, si è visto anche già alla prima stagione in Italia, che non è mai facile. Ha fatto benissimo e sta continuando a fare bene. È un bravissimo ragazzo, auguro il meglio a lui e alla sua nazionale".