Instagram, Pisilli: "I sogni diventano realtà. Contento per l'esordio in Champions" (FOTO)

Nella serata di ieri Niccolò Pisilli ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League subentrando nella ripresa a Manu Koné. Il classe 2004, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha espresso tutta la sua emozione per il traguardo raggiunto, anche se non si è riusciti a tornare a casa dalla trasferta di Istanbul con i 3 punti: "I sogni diventano realtà. Non il risultato che volevamo ma molto contento per l'esordio in Champions".