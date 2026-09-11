Inter, Spence non recupera per l'Udinese: l'inglese con ogni probabilità salterà anche la Roma

Djed Spence non ha ancora esordito ufficialmente con la maglia dell'Inter. Il laterale inglese è ancora alle prese con un problema fisico accusato durante il Mondiale e Chivu non lo ha ancora utilizzato tra campionato e Champions League. L'ex Tottenham, come riferito da Sky Sport, salterà anche il match di lunedì sera contro l'Udinese e con ogni probabilità non sarà disponibile nemmeno nella partita dell'Olimpico contro la Roma in programma sabato 19 settembre alle ore 18. Per Spence, quindi, si prevede un ritorno dopo la sosta.