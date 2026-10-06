Trigoria, ripresa degli allenamenti in vista del Como: Malen e Wesley parzialmente in gruppo (VIDEO)

Gasperini: "Il segreto della Roma è lavorare bene. Dybala? Ho pensato che un campione come lui doveva rimanere. Ma è stata una sua scelta"

ott 06, 15:02

Gasperini ha rilasciato un'intervista al quotidiano e ha parlato del suo bilancio alla Roma, dopo un anno, e anche della decisione di Dybala di rimanere in giallorosso. Dopo poco più di un anno alla...