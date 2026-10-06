Trigoria, ripresa degli allenamenti in vista del Como: Malen e Wesley parzialmente in gruppo (VIDEO)

Lo Stadio Olimpico si prepara a cambiare volto in vista di Euro 2032. Il progetto di riqualificazione, definito da Sport e Salute insieme alla FIGC e alla struttura commissariale per gli interventi le...
Brutte notizie per il Napoli. Antonio Vergara ha riportato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro nel corso di Italia-Turchia di Nations League. Gli esami strumentali hanno conferm...
Gasperini ha rilasciato un'intervista al quotidiano e ha parlato del suo bilancio alla Roma, dopo un anno, e anche della decisione di Dybala di rimanere in giallorosso. Dopo poco più di un anno alla...
Il trasferimento in estate è saltato dopo le visite mediche. Ma Oosterwolde, difensore olandese del Fenerbahce, non è uscito a quanto pare dai radar giallorossi. Dalla Turchia infatti viene spiegato...
Loading