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Roma Primavera: la sfida contro il Como si giocherà a Trigoria

Giovanili
di gabrielechianello
venerdì, 11 settembre 2026 alle 14:58
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La Roma Primavera si prepara a tornare in campo in campionato dopo la rimonta vincente contro il Fenerbahce in Youth League. Il prossimo impegno vedrà i giallorossi affrontare il Como, in una gara che si disputerà in una sede diversa dal consueto.
La partita è in programma lunedì 14 settembre alle ore 15 e non si giocherà al Tre Fontane. Per l’occasione, infatti, la formazione allenata da Scala scenderà in campo al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, sul Campo Agostino Di Bartolomei.
La Roma arriva all’appuntamento con un buon rendimento nelle prime giornate di campionato, caratterizzato da due vittorie e un pareggio. Dall’altra parte ci sarà il Como, guidato dall’ex tecnico giallorosso Falsini.
Un nuovo appuntamento per la Primavera, pronta a proseguire il proprio percorso stagionale davanti a una sfida che si giocherà dunque tra le mura di Trigoria.

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