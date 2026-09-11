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Perotti: "Contro il Fenerbahçe è stata tosta. Dybala senza infortuni è il giocatore più determinante"

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di gabrielechianello
venerdì, 11 settembre 2026 alle 16:58
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L'ex calciatore della Roma Diego Perotti ha parlato della trasferta contro il Fenerbahçe e sulle sue sensazioni riguardo la squadra giallorossa ai margini dell'evento dell'EA7 World Legends Padel Tour. Di seguito le sue dichiarazioni:
La Roma torna in Champions League dopo sette anni. Hai visto la partita? Cosa ne pensi?
"Ho visto, ho visto. È stata tosta, loro in casa si fanno forti, però è stata una bella partita. Ci sono giocatori che ancora dimostrano il loro livello, quindi sono contento che siano tornati nella massima competizione".
C’è qualcosa in più quest’anno, secondo te, in questa squadra che possa permetterle di reggere queste sfide?
"Sicuramente i giocatori che, fortunatamente, già stanno al cento per cento e il mister che comunque viene già da un anno di lavoro. La sua mano si vede, non è mai facile quando si cambia allenatore. Quindi credo che ci daranno tante soddisfazioni".
Ti aspettavi un Dybala così decisivo di nuovo?
"Se Paulo fisicamente sta bene è il giocatore più forte che c’è in Serie A, quindi me lo aspettavo. Io so che il livello è quello là. Poi se ha quella sfiga degli infortuni, lì poco si può fare, ma quando lui sta in campo è il giocatore più determinante che c’è ad oggi".

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