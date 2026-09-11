Serie A, la classifica degli abbonamenti 2026-27: Roma e Inter in testa. Flop Juve, scavalcata da un club di Serie B

La campagna abbonamenti ha mostrato risultati importanti in questa stagione. Sono dieci i club ad aver raggiunto il sold out, mentre la Juventus si trova alle spalle della migliore squadra di Serie B.

Tra le società protagoniste c’è anche la Roma, che ha esaurito le 40.000 tessere disponibili per la stagione 2026/27, così come l'Inter e altre squadre italiane tra cui Napoli, Venezia, Como, Fiorentina e Atalanta con 6621 in Serie A, mentre in B anche Palermo e Vicenza con 8474 ed Arezzo con 5371. Un risultato che conferma la grande risposta del pubblico giallorosso e il forte legame con la squadra, in un’annata particolarmente attesa anche in vista del centenario.

(Transfermarkt.it)