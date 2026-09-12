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Calciomercato Roma: trattativa avanzata con il Panathinaikos per Salah-Eddine

Mercato
di MV
sabato, 12 settembre 2026 alle 7:11
Salah-Eddine
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Fuori dal progetto e dai piani di Gian Piero Gasperini, il futuro di Salah-Eddine potrebbe essere in Grecia. Come riferito da Gianluca Di Marzio e Manuele Baiocchini di Sky Sport, c'è una trattativa avanzata fra Roma e Panathinaikos per il futuro dell'esterno marocchino. Si tratta di un prestito con obbligo condizionato. 

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