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Ripresa con Gasp in attesa dei nazionali. Di nuovo nel settore: a Como tutto pieno

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
como roma tifosi 1
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Con il settore ospiti pieno. Di nuovo, senza limitazioni di residenza. Dopo nove mesi dall’ultima volta, a Torino, nella prima di Malen con la maglia della Roma. Perché al Sinigaglia, domenica nella sesta giornata di campionato, nella super sfida contro il Como di Fabregas la Roma potrà contare nuovamente sui suoi tifosi. Non senza problemi. […] Nel corso del pomeriggio dello scorso 2 ottobre, nel momento dell’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti, molti tifosi hanno riscontrato problemi tecnici sulla piattaforma di vendita del Como. Effettuato l’accesso al sito nella prima ora dall’apertura della vendita, quindi tra le 15 e le 16, in alcuni casi il sistema non ha consentito di selezionare Roma come comune di nascita; in altri è comparso un avviso relativo al limite massimo di dieci biglietti per utente al momento della selezione del prezzo, impedendo di proseguire con l’acquisto anche di un singolo tagliando. […]
E da Como partirà il periodo di fuoco della Roma con nove gare in ventisette giorni tra campionato e Champions League. Da oggi pomeriggio Gasperini ritroverà la squadra al Fulvio Bernardini, in attesa del rientro dei Nazionali (gli ultimi a tornare saranno gli argentini dopo l’addio di Messi al Monumental). Senza Bryan Cristante, ma con la necessità di far ruotare le forze tra de Roon, Koné e Pisilli nei due posti in mediana. Con il ritorno a pieno regime di Pellegrini, l’unico a non aver ancora debuttato in questa stagione. Con i punti fermi rimasti al Bernardini. Da Svilar a Dybala. […] Perché dopo Como il calendario reciterà Real Madrid con l’atteso ritorno di José Mourinho da avversario all’Olimpico. Sempre con i tifosi. Come a Como. Perché contro gli spagnoli, il 14 ottobre, sono previsti già 62mila spettatori.
(ilromanista)

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