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Instagram, Castro celebra l'esperienza con Messi: "Momenti unici, sto realizzando il mio sogno" (FOTO)

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di Matteo Esposito
Castro messi
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Giornate speciali con la maglia dell'Argentina per Santiago Castro. Il classe 2004 ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dal ritiro della Selección, tra cui una foto che lo ritrae al fianco di Lionel Messi nel suo ultimo allenamento con la nazionale argentina: "Momenti unici, sto realizzando il mio sogno!"

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