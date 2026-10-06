Instagram, Castro celebra l'esperienza con Messi: "Momenti unici, sto realizzando il mio sogno" (FOTO)

Sorride José Mourinho. Il tecnico del Real Madrid, come riportato dal sito del quotidiano, per la prossima partita di Liga contro il Villarreal avrà a disposizione Mbappé, Konaté e anche Valverde. Tre...
Con il settore ospiti pieno. Di nuovo, senza limitazioni di residenza. Dopo nove mesi dall’ultima volta, a Torino, nella prima di Malen con la maglia della Roma. Perché al Sinigaglia, domenica nella s...
I primi rintocchi di sirena risalgono a qualche settimana fa. E cioè quando una serie di testate autorevoli - su tutte il New York Times, con la sua edizione sportiva “The Athletic” - hanno incomincia...
La Roma ci aveva visto lungo con Jayden Oosterwolde, ma in ogni caso quella porta che in estate sembrava essersi chiusa di colpo potrebbe riaprirsi a gennaio. La pista che conduce all’olandese non è t...
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