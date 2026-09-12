Roma femminile all'assalto del primo trofeo

La Roma femminile domani giocherà contro il Sassuolo nella semifinale di Serie A Women's Cup (diretta dalle 12 su Sky Sport e Now).

L'obiettivo è quello di arrivare in finale ma soprattutto riscattare la sconfitta nel girone, sempre contro le neroverdi, che ha fatto infuriare Piovani. L'altra finalista della Coppa di Lega - la Roma lo scorso anno ha perso in finale contro la Juventus - verrà fuori dall'altra semifinale in programma sabato sera tra appunto le bianconere e l'Inter.

(Il Messaggero)