Roma femminile, Piovani: "La partita contro la Fiorentina ci ha dato fiducia. Le ragazze sono cariche. Bisogna avere sempre equilibrio" (VIDEO)

Il tecnico della Roma femminile, Gian Piero Piovani, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della semifinale di Serie A Womens Cup contro il Sassuolo. Le giallorosse, domani 13 settembre, alle ore 12, scenderanno in campo allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Ecco le parole dell'allenatore, che ha parlato anche dello stato di forma della squadra: "Sicuramente battere la Fiorentina ci ha dato una bella iniezione di fiducia. Dovevamo conquistarci la qualificazione e le ragazze lo hanno fatto con tutte le loro forze. Vincere 3-0 contro la Fiorentina non era facile, dovevamo vincere 3-0 per poi sperare in un risultato positivo dell'Inter, ci hanno aiutato anche gli altri e questo è di buon auspicio. Le ragazze arrivano belle cariche perché sono consapevoli di aver fatto una grande partita con la Fiorentina. Questo passaggio del turno ce lo gustiamo con questa semifinale contro il Sassuolo".

Cosa ha insegnato l'ultimo precedente di due settimane fa contro il Sassuolo sul modo in cui si deve affrontare questa squadra

"Ci ha insegnato che dobbiamo essere molto equilibrate. Cosa che non abbiamo avuto nel secondo tempo, mentre nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita. Nel secondo tempo abbiamo perso le distanze, le ragazze volevano giocare a livello singolo e quindi dobbiamo ritrovare la compattezza e la qualità che abbiamo espresso contro la Fiorentina. E soprattutto la finalizzazione che dobbiamo cercare sempre di migliorare, però aver fatto tre gol a una squadra forte è molto importante e ci può dare una carica in più"

Una partita che si gioca a gara unica, quindi si potrebbe andare oltre i 90 minuti. Quanto è importante che tutte le calciatrici siano consapevoli di poter essere determinanti anche a gara in corso

"Io spendo sempre parole importanti per le calciatrici che giocano di meno perché sono il cuore della squadra. Quelle che vanno in campo sono contente perché vanno in campo, quelle fuori vogliono sempre dimostrare e quando subentrano potrebbero fare quello switch, che poi è successo anche settimana scorsa, per cambiare la partita. Abbiamo delle situazioni borderline di 3-4 giocatrici ma tra oggi e domani valuteremo il da farsi cercando di recuperarle il più possibile"