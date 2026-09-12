Bobo Vieri: "Con Gasperini la Roma è da scudetto"

Roma prima in classifica con nove punti. Poi il pareggio sul difficile campo del Fenerbahce in Champions. Per i giallorossi la stagione è iniziata in maniera positiva. A fare un quadro ci ha pensato Bobo Vieri.

"Con Gasperini e Malen può vincere lo scudetto, anche se l'Inter rimane la squadra più forte" ha sottolineato. E poi: "Parteciperà alla lotta grazie a Gasperini. Il tecnico è un valore aggiunto allo stesso livello dei big mondiali come Mourinho e Luis Enrique. Dove arriva lui le squadre cambiano e aumentano il loro livello. E poi adesso non c'è solo lui ma ha pure un grande centravanti".

(Il Messaggero)