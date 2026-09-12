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Oosterwolde può arrivare a gennaio: "Io ci spero"

La penna degli Altri
di MV
sabato, 12 settembre 2026 alle 7:19
oosterwolde (1)
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«I hope». E con Jayden sperano tutti i tifosi giallorossi. Il grande assente della sfida di giovedì a Istanbul è stato proprio lui, Jayden Oosterwolde, il gigante olandese che la Roma aveva prelevato dal Fenerbahce il 25 agosto per rinforzare il reparto arretrato, tranne poi decidere di rispedirlo indietro a causa di alcune problematiche emerse nel corso delle visite mediche. [...] Giovedì pomeriggio Oosterwolde era dunque in tribuna al Chobani Stadium per il ritorno di Roma e Fenerbahce in Champions League, una competizione da cui i due club mancavano rispettivamente da 7 e 18 anni. [...] Oosterwolde ha salutato tante persone, anche quelle che aveva conosciuto nella Capitale in quei pochi giorni prima del suo ritorno a Istanbul. E a chi gli ha chiesto se fossero vere le voci di un suo possibile secondo sbarco nella Capitale, stavolta nel mese di gennaio, Jayden ha risposto molto candidamente. «I hope to come back in Rome in any months». Una speranza alimentata però anche da delle certezze. Insomma, anche Oosterwolde sa bene che la Roma non lo ha mollato del tutto, anzi. A Trigoria vogliono solo vedere e capire come andrà a finire il periodo di recupero successivo all'operazione. Ma se tutto andrà per il verso giusto, come del resto si augurano un po' tutti, è molto probabile che il ds Tony D'Amico riapra la trattativa con il Fenerbahce per portare il difensore in giallorosso. [...] Ma prendere l'olandese a gennaio vorrebbe eventualmente dire giocare d'anticipo, visto che a giugno prossimo Hermoso andrà in scadenza e magari Ndicka potrebbe anche partire per altri lidi (sempre per questioni di bilancio e plusvalenze). Ad agosto la Roma aveva preso Oosterwolde in prestito per un milione, con un diritto di riscatto a 16 al verificarsi di determinate condizioni. Magari si ritratterà anche sulla formula, venendo da un infortunio. [...]
(Gasport) 

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