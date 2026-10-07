Pedro dice addio al calcio: nel suo messaggio social non c'è la Roma (VIDEO)

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai direttamente dal ritiro della nazionale svizzera. L'ex Manchester City ha parlato anche dell'ultimo match di campionato contro la Ro...
Un vero e proprio esodo giallorosso. Il settore ospiti riservato ai tifosi romanisti per la super sfida di Champions League contro il Manchester United è già esaurito. Circa 3000 biglietti sono stati...
Durante la maxi sosta per le nazionali, Issa Doumbia ha trovato l'esordio con la nazionale italiana. Il centrocampista è stato convocato da Roberto Mancini e nell'ultimo match contro la Turchia, vinto...
Sarà Michael Fabbri l’arbitro di Como-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Si tratterà della ventesima partita della squadra giallorossa diretta dal fischietto di Ravenna. Il bilancio p...
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