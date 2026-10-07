Pedro dice addio al calcio: nel suo messaggio social non c'è la Roma (VIDEO)

In un video pubblicato sui propri profili social, Pedro ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Una carriera lunga ed importante, con tanti trofei conquistati. Nel messaggio d’addio, l’attaccante spagnolo ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera, o quasi: le vittorie con il Barcellona e la nazionale spagnola, l’esperienza al Chelsea e anche l’ultimo percorso alla Lazio. Nessun tipo di riferimento, però, alla Roma, club dove ha militato nella stagione 2020/21, prima di esser messo fuori rosa da José Mourinho. Lo spagnolo, successivamente, è approdato alla Lazio. Una caduta di stile da parte dell'ex Barcellona.