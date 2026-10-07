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Como, Ludi: "Vogliamo dimostrare di essere dei rivali della Roma"

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match contro la Roma in programma domenica 11 ottobre alle ore 12:30. Ecco cosa ha dichiarato: "Sarà una partita senza dubbio stimolante, estremamente difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Vogliamo confrontarci in maniera seria per dimostrare di essere loro rivali. Vogliamo essere competitivi e gestire le energie fisiche e mentali per i tanti impegni. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti". 

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