Como, Ludi: "Vogliamo dimostrare di essere dei rivali della Roma"

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match contro la Roma in programma domenica 11 ottobre alle ore 12:30. Ecco cosa ha dichiarato: "Sarà una partita senza dubbio stimolante, estremamente difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Vogliamo confrontarci in maniera seria per dimostrare di essere loro rivali. Vogliamo essere competitivi e gestire le energie fisiche e mentali per i tanti impegni. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti".