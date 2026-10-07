Inter, Akanji: "Contro la Roma è stata difficile, hanno giocato bene. Voglio vincere tutto"

Il The Guardian ha inserito tre giovani italiani nella sua nuova selezione Next Generation, dedicata ai 60 migliori prospetti nati nel 2009. Tra questi c'è anche il giallorosso Antonio Arena. Gli altr...
In un video pubblicato sui propri profili social, Pedro ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Una carriera lunga ed importante, con tanti trofei conquistati. Nel messaggio d’addio, l’attaccante...
Un vero e proprio esodo giallorosso. Il settore ospiti riservato ai tifosi romanisti per la super sfida di Champions League contro il Manchester United è già esaurito. Circa 3000 biglietti sono stati...
Durante la maxi sosta per le nazionali, Issa Doumbia ha trovato l'esordio con la nazionale italiana. Il centrocampista è stato convocato da Roberto Mancini e nell'ultimo match contro la Turchia, vinto...
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