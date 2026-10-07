Inter, Akanji: "Contro la Roma è stata difficile, hanno giocato bene. Voglio vincere tutto"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai direttamente dal ritiro della nazionale svizzera. L'ex Manchester City ha parlato anche dell'ultimo match di campionato contro la Roma: "Non firmo per vincere solo Scudetto e Coppa Italia come l'anno scorso, voglio vincere tutto. Con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. A Madrid abbiamo commesso degli errori, anche con il Napoli. Ma abbiamo comunque sempre una grande mentalità che ci ha permesso di ribaltare i risultati".

(sportmediaset.it)