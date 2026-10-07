Arena, il The Guardian lo esalta: è tra i migliori 60 prospetti nati nel 2009

Il The Guardian ha inserito tre giovani italiani nella sua nuova selezione Next Generation, dedicata ai 60 migliori prospetti nati nel 2009. Tra questi c'è anche il giallorosso Antonio Arena. Gli altri due azzurri sono Riccardo Cassano di proprietà del Como e Destiny Elimoghale della Juventus.

Un riconoscimento importante quello ottenuto dall'attaccante della Roma, che lo scorso anno è riuscito anche ad andare a segno tra i grandi nel match di Coppa Italia contro il Torino.

(theguardian.com)