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Real Madrid, Huijsen: "Ho avuto la fortuna di incontrare Mourinho alla Roma. Mi ha dato la possibilità di entrare nel calcio di massimo livello"

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di Fabio D'Ascanio
sabato, 12 settembre 2026 alle 17:20
Hujsen Mourinho
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Dean Huijsen ha indossato la maglia della Roma solamente per pochi mesi. Il difensore è arrivato nella finestra di calciomercato invernale del 2024, pochi giorni prima dell'esonero di José Mourinho. Proprio il tecnico portoghese aveva voluto il suo arrivo in prestito dalla Juventus. Mourinho vedeva delle qualità importanti che già in parte durante l'esperienza con la maglia giallorossa si sono viste. I due in questa stagione si sono ritrovati insieme al Real Madrid. Il classe 2005 in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club ha parlato anche del rapporto speciale con Mourinho, iniziato proprio a Roma: "Ho avuto la fortuna di incontrare Mourinho alla Roma, mi ha dato la possibilità di entrare nel calcio di massimo livello. Sarò sempre grato a Mourinho per questo. Ritrovarci insieme ora è ancora più bello, spero che andrà bene per entrambi". Le strade della Roma e di Mourinho e Huijsen si incroceranno il 14 ottobre nel match di Champions League in programma all'Olimpico. 

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