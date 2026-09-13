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C'è il Sassuolo tra la Roma e la finale

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
domenica, 13 settembre 2026 alle 8:25
Roma femminile
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Dicono che la vendettasia un piatto da servire freddo. Oggi la Roma Femminile hala possibilità di metterlo a tavolo caldo, quasi bollente. A mezzoglomo, In diretta tv su Sky Sport, va in scena la semifinale contro il Sassuolo, che mette in pallo la finalissima di Serie A Women's Cup, la Coppa di Lega riservata alle 12 squadre del massimo campionato.
Roma e Sassuolo arrivano all'appuntamento dopo il secondo e il primo posto nello stesso girone di differenza il colpo grosso delle emiliane, capaci a fine agosto di aver "rovinato" l'esordio al Tre Fontane di Giugliano e compagne (0-1 il finale). Adesso il replay a campi invertiti perché si gioca allo stadio Ricci. [...]
Baldi torna in porta, Oladipo tra le convocate, ma l'allenatore ha perso in settimana sia Lukasova che Pilgrim, assente a causa di un'infiammazione al ginocchio.
(Corsport)

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