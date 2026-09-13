News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Le staffette del gol

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
domenica, 13 settembre 2026 alle 8:28
malen roma
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il turnover è un termine che fatica ad un entrare nel suo vocabolario. Soprattutto in un momento, l'avvio di stagione, quando le squadre hanno bisogno di continuità. [...]
Il che non vuol dire che la Roma non cambierà volto a Torino ma potrebbe farlo sia dall'inizio che a partita in corso. Perché oggi con le cinque sostituzioni il turnover può materializzarsi anche con il passare dei minuti. Il riferimento è soprattutto all'attacco dove Castro è rimasto a guardare a Istanbul mentre Dybala, al di là degli elogi dell'allenatore («Ha fibre muscolari molto forti; se ci fossero i supplementari potrebbe giocare anche quelli; ha trovato continuità in allenamento e in partita»), ha concluso la partita a dir poco esausto, in preda ai crampi. Ora, rivederlo domani sera di nuovo in campo, dando seguito alla quinta partita da titolare (con una media sinora di 85 minuti a gara), sembra un po' troppo. Anche perché se è vero che nessuno fa calcoli a Trigoria, dando un'occhiata al calendario, sabato all'Olimpico c'è l'Inter: una partita che potrebbe regalare un primo snodo stagionale. Spazio quindi a Mora, al genietto di Oporto, sollecitato bonariamente nel post-gara con il Fenerbahce con quel «mi aspettavo di più» che non è passato inosservato. Poi, se ce ne sarà bisogno, Paulo può sempre entrare. [...]
Diverso il discorso per Castro. L'argentino è rimasto a guardare in Turchia e freme per ritagliarsi spazio. Gasp, però, è uno che è molto attento alle dinamiche interne. E non può non aver notato che sono due partite che l'olandese non segna (mai accaduto per tre di fila da quando è arrivato a Roma) e fatica a trovare spazi anche per andare alla conclusione. Toglierlo a Torino, dove tra l'altro presentò il suo biglietto da visita in serie A con la doppietta dello scorso 18 gennaio non sarebbe il massimo. Ergo, a meno di ripensamenti in extremis, è plausibile attendersi un avvicendamento in corsa. Curioso così che ad oggi, l'unico che appare certo di una maglia è Soulé. Quel Soulé che per tutta l'estate è stato con le valigie in mano, con la Roma ad aspettare una proposta dal mercato e il suo agente a fare la spola per mezza Europa a cercare club interessati. Tant'è: a Torino Matias cerca il terzo gol di fila in campionato, cosa che in carriera gli è accaduto soltanto una volta, quando giocava nel Frosinone. [...]
Al di là degli interpreti, quello che appare certo è che la Roma deve ritrovare subito confidenza con la porta avversaria. Perché la squadra arrembante delle prime tre giornate di campionato, capace di segnare la bellezza di 10 reti, con una produzione offensiva che ha prodotto 71 tiri (media 23,6) ha visto produrre molto meno a Istanbul (1 gol e appena 8 tiri, di cui 3 nello specchio della porta turca). [...]
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Sassuolo-Juventus 3-2: finale folle, l’ex Adzic decide al 94’

set 13, 21:55

Si è appena conclusa la sfida tra Sassuolo e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A. Al Mapei Stadium i neroverdi si impongono 3-2 al termine di un finale ricco di emozioni. Dopo un primo...

hermoso 2

Instagram, Hermoso: "Next step" (FOTO)

set 13, 21:28

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce in Champions League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino e andranno alla ricerc...

big serie a logo eni

Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka regala i tre punti ad Allegri

set 13, 20:09

Si è appena conclusa la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa si impongono 1-0 grazie alla rete decisiva di Stanisl...

WhatsApp Image 2026-09-13 at 18.13.52

La Roma in partenza verso Torino (FOTO E VIDEO)

set 13, 18:12

La Roma viaggia verso Torino. Come pubblicato dal club tramite i canali social ufficiali, i giallorossi tra poco raggiungeranno la capitale piemontese in vista del match di domani in programma alle or...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possono esserci gerarchie quando fai la Champions, Malen ha fatto cose straordinarie. Dybala? Se sta bene gioca sempre"

set 13, 12:37
Endrick

Calciomercato Roma, Endrick per gennaio: D'Amico lavora ad un accordo con il Real Madrid

set 13, 8:15
Daniel-Maldini-presentato-in-conferenza-stampa

Incidente stradale per Daniel Maldini: è in ospedale per accertamenti ma non riporta ferite gravi

set 13, 10:32
Roma femminile

Serie A Women's Cup, SASSUOLO-ROMA 1-7: le giallorosse volano in finale

set 13, 11:17
images (71)

Totti: "Roma e Inter candidate al titolo. Ho parlato con Malagò ma ho preso una strada differente" (VIDEO)

set 13, 18:10
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Il club cresce. Friedkin gasati

set 13, 8:11
VAI AL CANALE
Foto
Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Loading