Le staffette del gol

Il turnover è un termine che fatica ad un entrare nel suo vocabolario. Soprattutto in un momento, l'avvio di stagione, quando le squadre hanno bisogno di continuità. [...]

Il che non vuol dire che la Roma non cambierà volto a Torino ma potrebbe farlo sia dall'inizio che a partita in corso. Perché oggi con le cinque sostituzioni il turnover può materializzarsi anche con il passare dei minuti. Il riferimento è soprattutto all'attacco dove Castro è rimasto a guardare a Istanbul mentre Dybala, al di là degli elogi dell'allenatore («Ha fibre muscolari molto forti; se ci fossero i supplementari potrebbe giocare anche quelli; ha trovato continuità in allenamento e in partita»), ha concluso la partita a dir poco esausto, in preda ai crampi. Ora, rivederlo domani sera di nuovo in campo, dando seguito alla quinta partita da titolare (con una media sinora di 85 minuti a gara), sembra un po' troppo. Anche perché se è vero che nessuno fa calcoli a Trigoria, dando un'occhiata al calendario, sabato all'Olimpico c'è l'Inter: una partita che potrebbe regalare un primo snodo stagionale. Spazio quindi a Mora, al genietto di Oporto, sollecitato bonariamente nel post-gara con il Fenerbahce con quel «mi aspettavo di più» che non è passato inosservato. Poi, se ce ne sarà bisogno, Paulo può sempre entrare. [...]

Diverso il discorso per Castro. L'argentino è rimasto a guardare in Turchia e freme per ritagliarsi spazio. Gasp, però, è uno che è molto attento alle dinamiche interne. E non può non aver notato che sono due partite che l'olandese non segna (mai accaduto per tre di fila da quando è arrivato a Roma) e fatica a trovare spazi anche per andare alla conclusione. Toglierlo a Torino, dove tra l'altro presentò il suo biglietto da visita in serie A con la doppietta dello scorso 18 gennaio non sarebbe il massimo. Ergo, a meno di ripensamenti in extremis, è plausibile attendersi un avvicendamento in corsa. Curioso così che ad oggi, l'unico che appare certo di una maglia è Soulé. Quel Soulé che per tutta l'estate è stato con le valigie in mano, con la Roma ad aspettare una proposta dal mercato e il suo agente a fare la spola per mezza Europa a cercare club interessati. Tant'è: a Torino Matias cerca il terzo gol di fila in campionato, cosa che in carriera gli è accaduto soltanto una volta, quando giocava nel Frosinone. [...]

Al di là degli interpreti, quello che appare certo è che la Roma deve ritrovare subito confidenza con la porta avversaria. Perché la squadra arrembante delle prime tre giornate di campionato, capace di segnare la bellezza di 10 reti, con una produzione offensiva che ha prodotto 71 tiri (media 23,6) ha visto produrre molto meno a Istanbul (1 gol e appena 8 tiri, di cui 3 nello specchio della porta turca). [...]

(Il Messaggero)