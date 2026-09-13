La coppia Dybala-Malen e il colpo di fulmine a Torino al primo appuntamento

Ogni coppia ha un primo appuntamento e Dybala e Malen, i gemelli del gol della Roma, sono pronti a tornare dove s'incontrarono per la prima volta: all'Olimpico Grande Torino. Il 18 gennaio scorso l'olandese fece il suo debutto in giallorosso contro il Torino, giocando in coppia con il talento di Laguna Larga. Un colpo di fulmine calcistico: in 26' Dybala mise Malen in porta due volte, col Var a negare la prima delle due firme all'ex Aston Villa per un fuorigioco millimetrico. Affinità elettive evidenti, fin dalla prima uscita, con Dybala a firmare, nella ripresa, il definitivo 0-2. Proprio come un fulmine, però, quella visione illuminò il cielo romanista per poco, visto l'infortunio al menisco che fermò poi l'argentino.

Domani, quando la Roma farà ritorno in casa del Torino, saranno passati 238 giorni da quel freddo pomeriggio d'inverno, ma l'intesa tra Dybala e Malen non è svanita, anzi. I due hanno incantato nell'avvio di stagione, portando la Roma a punteggio pieno dopo tre turni. L'olandese ha sorpreso tutti, risultando dominante in Serie A. Da quel Torino-Roma, Malen ha collezionato 24 partite da titolare consecutive. Gasperini non ha mai rinunciato a lui e la punta ha saltato solo due gare in Europa League, perché non presente in lista Uefa. 24 partite, 20 gol e 4 assist: da gennaio in poi in media, ogni volta che è partito titolare, è sempre risultato decisivo. Dybala, invece, è dovuto passare attraverso l'intervento al menisco, ma è tornato da protagonista. [...]

(Corsera)