L'ora di Pisilli

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Contro il Torino per ritrovare la vetta. Con più di qualche dubbio per Gasperini dopo l'impegno di Champions League in casa del Fenerbahce. Tra i volti «nuovi» pronti a sfidare la squadra di Abate ci sarà Pisilli. Il centrocampista romano è infatti il maggiore indiziato per prendere il posto di Koné, che sarà probabilmente tenuto a riposo. Non tanto per questioni di turnover o di gestione, parole che scatenano i brividi all'allenatore piemontese non appena vengono pronunciate, quanto per il leggero infortunio al ginocchio che lo ha costretto a chiedere la sostituzione nella sfida europea.

Il ritorno in Italia ha portato una buona notizia per il mediano, che non è stato sottoposto ad esami strumentali e non ha alcuna lesione. Le sue condizioni non sono però perfette e anche ieri si è allenato a parte. Per evitare qualsiasi rischio, anche con un occhio all'Inter, si va verso un avvicendamento nella casella di centrocampo accanto a Cristante. Con il classe 2004 pronto alla sua prima da titolare in stagione dopo tre scampoli di gara da subentrato. Pisilli in Turchia è stato preferito a De Roon, un'indicazione abbastanza chiara dell'attuale gerarchia a centrocampo. Gasp si fida di lui - lo ha dimostrato in diverse occasioni nella seconda metà della scorsa stagione - e ne apprezza soprattutto la capacità di dare un buon contributo in fase offensiva (ha segnato alla prima giornata con la Fiorentina), unita ad una grande applicazione nel lavoro senza palla. Con una crescita evidente per un calciatore che nasce come mezzala.

Altri cambi, anche se c'è la convinzione che nonostante i diversi impegni ravvicinati Gasperini non stravolgerà la squadra, sono possibili in tutti i reparti. In difesa Balerdi scalpita dopo due buoni spezzoni: difficilmente però si è rinunciato al terzetto difensivo titolare. Dubbio pure sulla fascia destra, con Rensch che a Istanbul ha faticato, con Molina che ancora non è partito dall'inizio in questo avvio di stagione e con un Lulli alle prese con l'influenza che ieri non l'ha fatto allenare (spera però di partire con il gruppo).

La rifinitura di oggi sarà poi utile a capire chi verrà schierato in attacco, tenendo presente che il Torino gioca con la difesa a tre (Coco è in dubbio) e quindi si va verso un reparto con due esterni a supporto di Malen, nettamente in vantaggio su Castro. La scelta è fra due tra Dybala, Soulé e Mora, con la Joya che ha terminato l'incontro di Champions con i crampi. Gasperini fa però un'enorme fatica a rinunciarvi e non è escluso che gli chieda uno sforzo fino alla sosta, dove avrà poi possibilità di recuperare e gestirsi al meglio vista la lunga pausa per le nazionali. Pochi calcoli: la Roma ha la chance di calare il poker e staccare tutte le altre. Inter permettendo.