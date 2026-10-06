Figc, Malagò è il nuovo commissario: la giunta del Coni ha votato all'unanimità (COMUNICATO)

C'è l'intesa tra il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò per il commissariamento della Figc che è stato affidato proprio allo stesso Malagò. La giunta del Coni ha approvato all'unanimità la scelta. Per la ratifica ufficiale si attende il Consiglio Nazionale straordinario fissato per le 14. L'assemblea elettiva della Federcalcio si terrà entro e non oltre il 31/1/2026.

Arriva anche il comunicato del Coni che ufficializza il commissariamento della Figc e la nomina di Giovanni Malagò.

Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15.

(coni.it)

_______

Anche il consiglio nazionale del Coni, pure in questo caso all'unanimità, ha votato a favore di Giovanni Malagò come nuovo commissario della Figc. Tutti i 77 membri hanno dato l'ok a questa manovra del calcio italiano.

(Il Messaggero)

______

Le prime parole di Malagò dopo le decisioni di questa mattina: "Io penso che chi ha seguito la vicenda sia in grado di valutare se io sia uno sconfitto o un vincitore. Magari non c'è uno sconfitto o un vincitore. Dire che ci sono state incomprensioni con Buonfiglio mi pare che saia affettuosamente eufemistico. Ho ricevuto una chiamata da Buonfiglio che mi ha chiesto di incontrarlo, c'è stata una proposta che mi sento di condividere in pieno, come confermato prima da tutti i colleghi di Giunta, nessun escluso, senza che nessuno sia stato condannato a non esprimersi, poi anche dal Consiglio nazionale".

(Gazzetta.it)