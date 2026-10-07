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Sarri sull’addio di De Roon: “Con me non ha mai parlato"

La penna degli Altri
di gabrielechianello
sarri
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L’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista al quotidiano in cui ha affrontato diversi temi. Tra questi, anche le partenze che ha affrontato il club nell’ultima sessione di mercato. In particolare, quella dell’ex capitano Marten De Roon. Sull’attuale centrocampista della Roma l’allenatore dei bergamaschi si è espresso così: “Con me non ha mai parlato, lui si rivolgeva direttamente alla società”. Parole che lasciano trasparire come non sia mai scattato il feeling tra il tecnico e l’olandese.
(Corriere di Bergamo)

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