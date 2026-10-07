Van Dijk raggiunge le 100 presenze con l'Olanda. Il messaggio di De Roon: "Leggenda"

RETE SPORT - Jordan Veretout torna a parlare della sua esperienza in giallorosso e lo fa ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi vissuti nella Capitale. Dalla vittoria della Conference Leag...
Nella notte Lionel Messi ha dato l'addio alla nazionale argentina. Un momento toccante, condiviso anche da Santiago Castro, rimasto in tribuna con Soulé. Su Instagram è arrivato il messaggio del 9 de...
L' obiettivo è quello di arrivare ad Euro 2032 con una livrea d'autore, di quelle che ti rendono più bello ed elegante. Perché lo stadio Olimpico è già uno degli impianti top a livello europeo, ma ora...
Non solo l’obbligo di dover stare due settimane (o tre, come in questo caso) senza la Roma: le soste per le nazionali, negli ultimi due anni, hanno giovato assai poco ai giallorossi. Tra il 2024-25 e...
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