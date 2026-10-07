Van Dijk raggiunge le 100 presenze con l'Olanda. Il messaggio di De Roon: "Leggenda"

Nella serata di domenica Virgil Van Dijk ha raggiunto le 100 presenze con la nazionale olandese. Un traguardo importantissimo, che il difensore del Liverpool ha festeggiato nel match contro la Serbia. Sui social, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, è arrivato il messaggio anche di Marten De Roon. Il centrocampista giallorosso è stato compagno di Van Dijk con la maglia Orange nel corso degli anni. "Leggenda" è stato il commento dell'ex Atalanta.