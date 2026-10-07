Sassuolo, Aquilani: "Gasperini è un innovatore. Ha rivoluzionato il modo di giocare. La Roma? Può lottare per il vertice"

Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e attuale allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha parlato anche di Gian Piero Gasperini definendolo un "maestro". Aquilani in questa stagione affronterà per la prima volta da allenatore la Roma e anche Gasperini. Ecco le sue parole di elogio all'ex tecnico dell'Atalanta: "Per quello che ha fatto e trasmesso è un maestro, lo è in quello che fa. Ha rivoluzionato il modo di giocare, ha stimolato tutti. È un innovatore". E sulla Roma: "È una squadra molto forte e completa. È partita nel modo giusto, può lottare per il vertice".

(ilmessaggero.it)