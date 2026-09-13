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Pisilli e Lulli, ecco l'oro della Roma. Salah-Eddine va al Panathinaikos

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
domenica, 13 settembre 2026 alle 8:35
pisilli
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Pisilli e Lulli sono la faccia della stessa medaglia. Giovani, romani, romanisti ed entrambi frutto del settore giovanile giallorosso. In sostanza l'oro che la Roma ha in casa. Niccolò ha già un bagaglio più ampio di esperienze anche per l'età (è un 2004, il terzino è del 2007) ed ha già collezionato 81 presenze con la maglia della Roma. Quella di domani col Torino sarà la numero 82, ma per la prima volta in stagione partirà dall'inizio. Fin qui settantuno minuti complessivi e un gol contro la Fiorentina. Le condizioni di Koné non sono ottimali, l'infiammazione al ginocchio ancora non è passata e anche ieri si è allenato a parte. Oggi la decisione finale per la convocazione, ma sicuramente verrà preservato in vista del big match con l'Inter. Tocca, quindi, al baby centrocampista che proprio l'anno scorso contro il Torino giocò il primo spezzone di gara con Gasp alla guida. Da lì un crescendo di minutaggio e soprattutto di prestazioni positive che hanno convinto l'allenatore che in estate si era opposto alla cessione al Porto per 25 milioni di euro. Farà coppia con Cristante in mezzo al campo, ci sarà tempo per vedere de Roon che, come tutti gli ultimi arrivati, sta pian piano entrando nelle rotazioni.
Stesso discorso per Molina - non ancora in condizione - che si vedrà più spesso nell'undici iniziale dopo la sosta. E a cogliere l'occasione ci ha pensato Lulli. E stato risparmiato in Champions League nell'inferno dello stadio del Fenerbahce. Una mossa per preservare un ragazzo di soli 19 anni che però nelle prime di campionato è sempre partito dal primo. Il crash test alla prima contro la Fiorentina lo aveva supe rato alla grande, poi è stato tra i migliori anche contro il Lecce e l'Atalanta. [...]
Il calciomercato in entrata si è concluso l'1 settembre, mentre è ancora possibile cedere e ieri D'Amico ha concluso l'ultima operazione della sessione. Salah-Eddine ha salutato la Roma, vestirà la maglia del Panathinaikos. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro più 1 di bonus.
(Il Messaggero)

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