News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Il club cresce. Friedkin gasati

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
domenica, 13 settembre 2026 alle 8:11
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin
Aggiungi come fonte preferita su Google
Tre vittorie in campionato e un pari in Champions conquistato nel catino infernale di Istanbul contro il Fenerbahçe. Ma oltre ai risultati c'è qualcosa che va ancora più in profondità: le risposte della squadra sul campo e quelle di Gasperini, ancora più convincenti nella costruzione della sua Roma. I giallorossi sono partiti forte, fortissimo. E anche i Friedkin non potevano essere più "gasati" di così. È proprio l'espressione scelta da John Galantic, il nuovo Ceo della Roma, a Istanbul per descrivere lo stato d'animo della proprietà. [...]
Il centro decisionale della Roma resta Ryan, al centro delle strategie del club. Il suo rapporto con Galantic è quotidiano, strettissimo. I due si sentono una decina di volte al giorno per parlare di tutto: dall'aspetto economico a quello sportivo, passando inevitabilmente per il mercato. Perché il pallone corre, ma il mercato non dorme mai.
E così la Roma sta già guardando a gennaio. Il prossimo tassello sarà in attacco, esattamente nel ruolo indicato da Gasp: un giocatore offensivo a sinistra di piede destro, capace di dare ulteriore forza e qualità al reparto. I costi contenuti del monte ingaggi nell'ultima sessione hanno lasciato margine e i Friedkin sembrano propensi ad accontentare il tecnico con un rinforzo lì in avanti. Il nome in cima alla lista è Endrick. D'Amico sta lavorando per provare ad arrivare a una chiusura con il Real Madrid, studiando la formula del prestito e cercando di inserire nell'operazione anche un riscatto e un contro-riscatto. Una trattativa da costruire, ma un'idea già molto concreta nella testa della Roma. Aspettando le comunicazioni Uefa di novembre, dunque, la Roma continua a guardare avanti. [...]
(Corsport)

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Sassuolo-Juventus 3-2: finale folle, l’ex Adzic decide al 94’

set 13, 21:55

Si è appena conclusa la sfida tra Sassuolo e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A. Al Mapei Stadium i neroverdi si impongono 3-2 al termine di un finale ricco di emozioni. Dopo un primo...

hermoso 2

Instagram, Hermoso: "Next step" (FOTO)

set 13, 21:28

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce in Champions League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino e andranno alla ricerc...

big serie a logo eni

Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka regala i tre punti ad Allegri

set 13, 20:09

Si è appena conclusa la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa si impongono 1-0 grazie alla rete decisiva di Stanisl...

WhatsApp Image 2026-09-13 at 18.13.52

La Roma in partenza verso Torino (FOTO E VIDEO)

set 13, 18:12

La Roma viaggia verso Torino. Come pubblicato dal club tramite i canali social ufficiali, i giallorossi tra poco raggiungeranno la capitale piemontese in vista del match di domani in programma alle or...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possono esserci gerarchie quando fai la Champions, Malen ha fatto cose straordinarie. Dybala? Se sta bene gioca sempre"

set 13, 12:37
Endrick

Calciomercato Roma, Endrick per gennaio: D'Amico lavora ad un accordo con il Real Madrid

set 13, 8:15
Daniel-Maldini-presentato-in-conferenza-stampa

Incidente stradale per Daniel Maldini: è in ospedale per accertamenti ma non riporta ferite gravi

set 13, 10:32
Roma femminile

Serie A Women's Cup, SASSUOLO-ROMA 1-7: le giallorosse volano in finale

set 13, 11:17
images (71)

Totti: "Roma e Inter candidate al titolo. Ho parlato con Malagò ma ho preso una strada differente" (VIDEO)

set 13, 18:10
de roon

VIDEO - Gasperini difende De Roon: "Non è una bandierina. È stato messo fuori dall'Atalanta, cosa doveva fare?"

set 13, 16:16
VAI AL CANALE
Foto
Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Loading