Il Torito Castro cerca la prima esultanza

Se Malen ha cominciato la sua avventura alla Roma segnando proprio contro il Torino, Santiago Castro che di soprannome fa il "Torito", non vede l'ora di vedere granata per provare a lasciare anche lui il primo graffio con la maglia giallorossa. Il centravanti scalpita, l'ex Bologna domani allOlimpico Grande Torino può regalare all'argentino l'occasione giusta per rompere il ghiaccio. Castro sta crescendo. Giorno dopo giorno migliora la condizione fisica, aumenta il feeling con i nuovi compagni e prende confidenza con i meccanismi della squadra.

Contro il Fenerbahça è rimasto in panchina, ma a Torino vuole raccogliere minuti e mettere benzina nelle gambe. Per lui si profila una staffetta praticamente inevitabile con Malen. [...]

Castro ha sfiorato l'esultanza, l'ha accarezzata, ma senza riuscire ancora a prendersela. Adesso ci riprova. E stavolta l'obiettivo è chiaro: Torino per il primo gol, Torino per la prima esultanza giallorossa. Dopo aver già lasciato vedere le sue qualità nella rimonta contro l'Atalanta, il Torito vuole trasformare quei segnali in una rete vera. [...]

(Corsport)