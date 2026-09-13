Koné in dubbio, è l'ora di Pisilli

Turnover sì, ma senza esagerare. La Boma corre verso la sfida di domani pomeriggio contro il Torino e molto probabilmente farà a meno di Manu Koné. Almeno dal primo minuto. Il francese ieri si è allenato a parte e potrebbe quindi osservare un turno di riposo. Si scalda così Pisilli, che va verso la sua prima partita da titolare.

Tutti gli altri sono a disposizione di Gasperini, compreso Pellegrini pronto a tornare tra i convocati. Pisilli non sarà, però, l'unico cambio rispetto alla partita col Fenerbahce. In difesa Balerdi è in vantaggio su Ghilardi per prendere il posto di un Mancini apparso appannato nelle ultime due gare, mentre a destra dovrebbe rivedersi Lulli. In attacco sarà staffetta tra Dybala e Soulé, con la Joya che potrebbe partire dalla panchina dopo il tour de force di inizio stagione. [...]

(Gasport)