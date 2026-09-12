Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: colpaccio dei rossoblu alla New Balance Arena con il gol dell'ex Maldini

Finisce con un risultato sorprendente la partita tra Atalanta e Cagliari valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoblu riescono a vincere e conquistare i 3 punti grazie alla rete bellissima di Mendy su assist di Adopo, e al gol dell'ex Maldini su calcio di rigore. A nulla è servita la rete di Scamacca per i bergamaschi, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata allo stadio Olimpico contro la Roma. Diversa la situazione per la squadra sarda che ottiene la seconda vittoria di fila e 3 punti d'oro fondamentali per la classifica.