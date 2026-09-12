News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: colpaccio dei rossoblu alla New Balance Arena con il gol dell'ex Maldini

Campionato
di gabrielechianello
sabato, 12 settembre 2026 alle 22:40
big serie a logo eni
Aggiungi come fonte preferita su Google
Finisce con un risultato sorprendente la partita tra Atalanta e Cagliari valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoblu riescono a vincere e conquistare i 3 punti grazie alla rete bellissima di Mendy su assist di Adopo, e al gol dell'ex Maldini su calcio di rigore. A nulla è servita la rete di Scamacca per i bergamaschi, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata allo stadio Olimpico contro la Roma. Diversa la situazione per la squadra sarda che ottiene la seconda vittoria di fila e 3 punti d'oro fondamentali per la classifica.

APPENA ARRIVATO

1d7b575b-e90c-432c-9133-e994d2798245

Atalanta-Cagliari, striscione della curva per De Roon: "Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle" (FOTO)

set 12, 22:20

Il centrocampista olandese Marten De Roon è ritornato alla corte di Gian Piero Gasperini nell'ultima sessione di calciomercato, lasciando l'Atalanta dopo 11 stagioni vissute da protagonista a Bergamo,...

Salah-Eddine

Salah-Eddine va in Grecia, è fatta per il suo trasferimento al Panathinaikos. Koné si allena a parte, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

set 12, 21:02

Fatta per il trasferimento di Salah-Eddine al Panathinaikos. Dopo tante offerte ricevute durante la sessione di calciomercato estiva, tutte rifiutate dal calciatore, il club greco ha chiuso la trattat...

big serie a logo eni

Serie A, Lazio-Milan 2-2: Moreira entra e riacciuffa i biancocelesti con una doppietta in due minuti

set 12, 19:49

Pari allo stadio Olimpico nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. Lazio e Milan si dividono la posta in palio al termine di un match acceso terminato con il punteggio di 2 a 2. I biancocelesti par...

KONè

Trigoria, la seduta di allenamento in vista del Torino: Koné a parte (FOTO)

set 12, 19:15

Seduta di allenamento a Trigoria per la squadra, che comincia a preparare il prossimo impegniodi campionato contro il Torino, dopo la trasferta di Champions League. Il gruppo ha lavorato interamente a...

NOTIZIE POPOLARI
endrick

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real Madrid pensa al prestito di Endrick

set 12, 11:15
Salah-Eddine

Calciomercato Roma, è fatta per la cessione di Salah-Eddine al Panathinaikos: operazione in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni più 1 di bonus. Oggi le visite mediche

set 12, 14:12
Salah-Eddine

Calciomercato Roma: trattativa avanzata con il Panathinaikos per Salah-Eddine

set 12, 7:11
big massimo ascolto

PRUZZO: "Non ho la percezione che la rosa sia così forte" - JURIC: "Dybala può fare turnover"

set 12, 13:44
Hujsen Mourinho

Real Madrid, Huijsen: "Ho avuto la fortuna di incontrare Mourinho alla Roma. Mi ha dato la possibilità di entrare nel calcio di massimo livello"

set 12, 17:20
oosterwolde (1)

Oosterwolde può arrivare a gennaio: "Io ci spero"

set 12, 7:19
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Fenerbahce-Roma 10/09/2026

Fenerbahce-Roma 10/09/2026

Loading